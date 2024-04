Arbeitsmarkt im März Arbeitslosenquote in Kempen weiterhin vergleichsweise niedrig

In Krefeld und im Kreis Viersen ist die Zahl der Arbeitslosen im März leicht gesunken. Das teilte die Agentur für Arbeit für Krefeld und den Kreis Viersen mit. Die Frühjahrsbelebung sei gedämpfter als im langjährigen Mittel, erklärte Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen: „Hauptgrund dafür ist, dass sich mehr Menschen aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos gemeldet haben als im Vorjahr: Jedoch sind auch die Abgänge in Erwerbstätigkeit ebenso wie der Stellenbestand gestiegen – der Arbeitsmarkt zeigt sich also trotz aller Herausforderungen, vor allem für Fachkräfte, aufnahmefähig.“ Insgesamt zählte die Arbeitsagentur 22.583 arbeitslose Menschen im Agenturbezirk im März, das waren 98 weniger als im Februar.