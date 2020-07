Ferienalphabet: G wie Garten : Ein Garten nach Feng Shui gestaltet

Kempen Familie Angerhausen aus Kempen hat ihren Garten in einem ganz besonderen Prozess gestaltet. Zur Anwendung kamen dabei die Regeln des Feng Shui. Jedes Familienmitglied hat seine Wünsche und Erfordernisse in die Planung eingebracht.

Lange Zeit beherrschten Sandkasten, Trampolin und Rasen den kleinen Garten der Familie Angerhausen an der Eichendorffstraße in Kempen. Dann wurden die Kinder älter, und vor vier Jahren reifte der Entschluss, dass man etwas anders machen müsste. Eine völlig neue Gestaltung sollte her. Unterstützung bekam die Familie von Feng-Shui-Beraterin Anja Harmes und Landschaftsarchitektin Heike Diekmann-Ridder.