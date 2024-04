Bauarbeiten in Kempen Ecke Otto-Schott-Straße soll für Radler sicherer werden

Die Ecke bei McDonald’s in Kempen ist nicht ungefährlich: An der Einmündung der Otto-Schott-Straße in die Kerkener Straße in Kempen kommt es immer wieder zu Unfällen, bei denen Radfahrer verletzt werden. Der Weg entlang der Kerkener Straße ist in beiden Richtungen befahrbar, Radfahrer haben dort Vorrang. Die Polizei stuft diesen Bereich als so genannte Unfallhäufungsstelle ein: Autofahrer, die von der Otto-Schott-Straße auf die Kerkener Straße abbiegen wollen, übersehen häufiger Radfahrer, die von rechts aus Richtung Kerken kommen.