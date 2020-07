Kempen : Kulturprogramm unter Vorbehalt

Kempen Das Kulturamt kann die neue Spielzeit in Kempen wegen der Corona-Pandemie nicht genau planen. Möglicherweise müssen Veranstaltungen neu organisiert oder ganz abgesagt werden. Weniger Zuschauer sorgen für weniger Einnahmen. Die Kultur in Kempen kam bislang ohne große Zuschüsse aus. Das könnte nun anders werden.

Abonnements wird es aber diesmal im Vorverkauf nicht geben, weil viel zu unsicher ist, ob alle Veranstaltungen einer Kulturreihe überhaupt stattfinden können. Also setzt das Kulturamt diesmal ausschließlich auf den Einzelverkauf. Bislang haben Kulturamt und der mit Privatinitiative getragene Verein Kempen Klassik noch keine Absagen von Künstlern bekommen: Danach würde die Spielzeit am Dienstag, 1. September, mit einem Klavierkonzert von Emanuil Ivanov in der Paterskirche beginnen. Die besonders beliebte Reihe „Comedy & Kabarett“ startet nach jetzigem Stand am Montag, 7. September, gleich mit einem Highlight. Der in Kempen und durch seine TV-Auftritte („Mitternachtsspitzen“) bestens bekannte Kabarettist Wilfried Schmickler gastiert mit seinem aktuellen Programm „Kein zurück!“. Zwei Abende sind – wie in den vergangenen Jahren – jeweils für „Comedy & Kabarett“ im Forum St. Hubert geplant. Ob und wie diese wegen der Corona-Vorschriften realisiert werden können, ist unklar. Gerade diese Kulturreihe ist beim Publikum in jeder Spielzeit besonders beliebt, die Eintrittskarten sind schnell vergriffen. Es gab bisher praktisch keinen Kabarettabend, der nicht ausverkauft war. Mit den Einnahmen aus dieser Reihe hat das Kulturamt andere Reihen, die nicht auf ein solch großes Publikumsinteresse gestoßen waren, quersubventioniert. Das und das Engagement des Vereins Kempen Klassik trug in der Vergangenheit dazu bei, dass das Kulturprogramm in Kempen mit minimalen Zuschüssen aus der Stadtkasse auskam.

Ob dies auch in Zukunft so sein wird, ist fraglich. Schon für die abgelaufene Spielzeit fallen die Einnahmen geringer als geplant aus. Kein Wunder: Wenn in Corona-Zeiten gerade mal ein Viertel der regulären Zuschauerplätze bei Konzerten in der Paterskirche besetzt werden konnte, gibt es auch nur ein Viertel der sonst üblichen Einnahmen. Die meisten Künstler können bei ihren Gagen allerdings kaum Abstriche machen. In der Branche kämpft man derzeit ums Überleben. Und in Kempen, wo man seit Jahren vor allem jungen Künstlern eine Chance gibt, will man diese nun nicht im Regen stehen lassen. Was andererseits bedeutet: Wenn die Einnahmen sinken, die Ausgaben aber bleiben, hilft am Ende nur eins: Man muss mehr Einnahmen generieren. Will heißen: Bei der einen oder anderen Veranstaltungsreihe muss das Kulturamt auch darüber nachdenken, die Ticketpreise anzuheben.