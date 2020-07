Kempen : Wirtschaftsförderer zieht positive Bilanz

Kempen Seit Oktober ist Stefan von Laguna bei der Stadt Kempen für die Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen zuständig. Am Dienstag präsentierte er gemeinsam mit Bürgermeister Volker Rübo seinen Halbjahresbericht.

Als Stefan von Laguna am 1. Oktober 2019 bei der Stadt Kempen sein Amt als Wirtschaftsförderer antrat, war die Erwartungshaltung groß. Denn so ein Experte fehlte der Thomasstadt, in der sich im vergangenen Jahrzehnt viele neue Unternehmen ansiedelten und jetzt immer noch ansiedeln wollen. Trotz der Corona-Pandemie konnte er bis heute seine Erwartungen erfüllen und zog am Dienstag im Rathaus gemeinsam mit Bürgermeister Volker Rübo eine positive Bilanz: „Auch wenn ich gerne das ein oder andere Projekt abgeschlossen hätte, was nur durch Corona nicht möglich war, gibt es keinen Stillstand“, sagte der Wirtschaftsförderer

Natürlich musste sich von Laguna seit dem Lockout auch mit der Corona-Krise beschäftigen: „Das war seit März das dominierende Thema.“ Im Internet wurde unter www.kempenhilft.de ein Portal eingerichtet. Dort und per E-Mail gibt es gezielte Informationen über Fördermöglichkeiten. Das Problem der fehlenden Schutzmasken wurde auch von Kempen aus mit gelöst. Die Firma Clatronic nutzte ihre guten Kontakte nach China und besorgte für den Kreis Viersen 100.000 Schutzmasken. Ein Auftrag für Schutzmasken für die Stiftung Hospital wurde an eine Schneiderin von der Engerstraße vergeben. Auch von Lagunas Idee, Kurzarbeiter an Firmen zu vermitteln, die Arbeitskräfte suchen, war von Erfolg gekrönt, wenn auch nur im geringen Maße. Das Angebot besteht aber nach wie vor. Kaum Nachfrage habe es nach Online-Marketing gegeben, dass er in Kooperation mit Kempener Unternehmen auch weiter umsetzen will.

INFO Keine Probleme mit Amazon Im Halbjahresbericht des Wirtschaftsförderers der Stadt geht es auch um die Ansiedlung des Onlineversand-Anbieters Amazon. „Ich habe mich morgens mal dahin gestellt um zu schauen, wie es dort so abläuft. Ich konnte feststellen, dass es aus meiner Seicht reibungslos funktioniert“, erklärte Stefan von Laguna. Auch bei den Nachbarn hat sich der Wirtschaftsförderer erkundigt, ob es Probleme mit den neuen Unternehmen gibt: „Auch da gab es keine negativen Aussagen. Ich bin froh, wie geräuschlos das seit dem Start bisher verlaufen ist, nachdem es im Vorfeld ja riesige Bedenken gab.“ Auch beim Treffen mit Amazon und den Anliegern im Rathaus habe es keine Probleme gegeben.

Den Kontakt zu den Firmen hielt von Laguna zuletzt hauptsächlich per Telefon. Davor besuchte er bereits 37 Unternehmen: „Das sollten eigentlich schon mehr sein, fand ich aber gar nicht so schlecht, da ich erst gerade angefangen habe. Jetzt starten die Unternehmensbesuche wieder.“ Dazu hat er einen Fragebogen entwickelt, den die Firmen ausfüllen können. Wertvoll sei die Zusammenarbeit mit dem Unternehmerkreis Kempen (UKK): „Da waren wir bis jetzt Fördermitglied. Ich habe angeregt, dass wir jetzt ordentliches Mitglied sind, um zu unterstreichen, dass es für Kempen und mich persönlich eine wichtige Organisation ist.

Schwerpunkte bei den Gesprächen mit den Führungskräften der Unternehmen ist u.a. die Fachkräftesicherung, die Besetzung von Ausbildungsplätzen, die Stärkung der Kooperation Schule/Wirtschaft und die Anbindung der Gewerbegebiete an den Öffentlichen Nahverkehr. Es 12500 Pendler, die in der Thomasstadt arbeiten.

Besonders das Angebot für Azubis soll transparenter werden: „Viele Schulabgänger wissen gar nicht, was es für Kempen für Firmen gibt“, sagt von Laguna, Vorbild sei für ihn das Telgter Modell aus der Stadt Telgt im Münsterland, wo es eine breite Plattform für Schule und Wirtschaft besteht. Schüler sollen möglichst viele Berufe kennen lernen und Kontakte zu Firmen aufbauen, bevor sie ihre Berufswahl treffen: „Unternehmen sollen die Möglichkeit bekommen Unterrichtseinheiten in der Schule mit zu gestalten.“

Ein Thema ist für den Wirtschaftsförderer nicht so leicht umzusetzen, die Suche nach neuen Gewerbeflächen. „Kempen hat eine unheimliche Strahlkraft. Wir haben reichlich Nachfragen nach Gewerbeflächen, deutlich mehr als wir anbieten können. Es gibt auch in Kempen Betriebe, die mehr Platz benötigen, weil sie sonst nicht bleiben können.“ Neben der Fläche südlich der Hülser Straße sei das Gelände (acht Hektar) der Firma De Beukelaer: „Das ist im Prinzip er einzige Lichtblick, den ich habe.“ Die Stadt befindet sich in Verhandlungen mit dem Unternehmen und will das Grundstück kaufen. „Im neuen Gewerbegebiet m Krefelder Weg ist bis auf eine kleine Fläche alles vergeben“, sagte Bürgermeister Rübo. Das Ziel sei, neben der Fläche an der Hülser Straße weitere zehn Hektar zu erwerben: „Da sind wir in Verhandlung mit der Eigentümerin.“