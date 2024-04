Ermittlungen in Neuss Autofahrerin ohne Führerschein verursacht Unfall

Auf dem Berghäuschensweg in Neuss kam es am Mittwoch, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Neusserin verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei hatt zuvor eine 31 Jahre alte Frau aus Bonn mit ihrem Auto den Berghäuschensweg aus Richtung Konradstraße kommend in Fahrtrichtung Kölner Straße befahren. Im Bereich eines Baumarktes fuhr sie nach ersten Erkenntnissen der Beamten auf den Pkw eines 77-jährigen Neussers auf. Der Autofahrer hielt an einer Ampel, die zu diesem Zeitpunkt Rot anzeigte. Durch die Kollision, verursacht durch die auffahrende Frau aus Bonn, wurde die Beifahrerin des 77-Jährigen leicht verletzt.