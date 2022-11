Treffpunkt ist inzwischen unattraktiv Straßenbahn für Jugendliche in Kempen wird verschrottet

Doch das Ganze lief nicht so wie geplant: Die Straßenbahn, so machte die Verwaltung in ihrer Vorlage deutlich, sei in den vergangenen Jahren deutlich weniger angenommen worden. Auch Vandalismus war oft ein Problem: „Zunehmend führten Beschädigungen an der Straßenbahn zu einem Mehraufwand in Personalressourcen und Instandhaltung“, so die Verwaltung. Durch den Vandalismus sei der Ort auch für die Kinder und Jugendlichen zunehmend unattraktiver geworden. Deshalb schlug die Verwaltung nun vor, die Bahn zu verschrotten – die Entsorgung durch einen Anbieter sei für die Stadt kostenfrei.