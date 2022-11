Versuchter Raub in St. Tönis Jugendliche fordern Handy von 14-Jährigem

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Jugendliche forderten von einem 14-Jährigen dessen Mobiltelefon und schlugen ihm ins Gesicht. Der Junge ging zu Boden. Die Täter versuchten, ihm das Handy wegzunehmen, das gelang ihnen aber nicht. Eine Frau, die die Tat beobachtet hatte, ging dazwischen, so dass die Jugendlichen von dem 14-Jährigen abließen und in unbekannte Richtung flohen.