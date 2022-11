Hallenhockey CHTC startet mit Heimspielen in der Sporthalle Glockenspitz

Für die Damen von Andrè Schiefer steht mit dem Düsseldorfer HC, Meister von 2015, 2019 und 2022, eine fast unlösbare an. Beim ohnehin jungen Team stehen nach dem Rücktritt von Anna Causin, Julia Tondorf und Laura Schmitz erfahrene Säulen nicht mehr zur Verfügung. Zudem fehlen in Spielführerin Johanna Schneider (Auslandssemester), Abwehrchefin Nike Michler (Verletzung) und Toptorjägerin Malikah Hamza (keine Halle) weitere wichtige Spielerinnen. Dennoch steigerte sich das von vielen Talenten gespickte Team im Laufe der Vorbereitung und lässt den Coach optimistisch in die Saison schauen. „Natürlich wird es gegen Düsseldorf immens schwer, doch gegen die anderen Teams wollen wir möglichst gut punkten“, sagt Schiefer. „Wir haben uns in weiterentwickelt und uns vom Niveau her durch die Testspiele hindurch verbessert. Aktuell stehen vier A-Jugendspielerinnen in unserer Startaufstellung, die aber auch schon Erfahrungen im Damenbereich gesammelt haben.“ Angeführt werden die Damen vom neuen Kapitänsduo Lynn Krings und Anna Küskes. Die weiteren Teams im Westen sind RW Köln, Mülheim, der Bonner THV und RTHC Leverkusen.