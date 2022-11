Vortrag in Kempen Wie man im Haushalt Energie spart

Duschen Sparen kann man vor allem beim Duschen. Wenn jemand in der Woche fünfmal acht Minuten lang duscht und dabei elf Liter Wasser in der Minute verbraucht, kostet das 350 Euro im Jahr. Bei einer Fünf-Minuten-Dusche mit einem Sparduschkopf sind’s nur noch sechs Liter in der Minute, das reduziert die Jahressumme auf 120 Euro. „Auf Wannenbäder besser verzichten! Bei 180 Liter pro Bad, was 2,90 Euro entspricht, kommt man auf 580 Euro pro Jahr.“