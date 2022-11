Klimaschutz in Grevenbroich Sparsame LED-Leuchten für drei Schulen der Stadt

Die Kosten für die neue Technik in der Grundschule belaufen sich auf 63.760 Euro. Eine Amortisation der Investition werde in voraussichtlich vier Jahren erreicht, haben die SBG errechnet. Das Austausch-Programm in Schulen soll weitergehen. Für Klimaschutz-Investionen stehen der Stadt 115.200 Euro Kompensationsmittel vom Land NRW zur Verfügung, um beispielsweise die Beleuchtung von Gebäuden energetisch zu sanieren. Zurzeit bereiten die Stadtbetriebe die Ausschreibung von LED-Leuchten für die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (Gebäude B, C und D) in der Südstadt vor. Die Umrüstung soll 2023 bis Ende Juni erfolgen. Auch im Erasmus-Gymnasium wird die Beleuchtung bis Ende 2023 auf LED umgestellt, kündigt die Stadt an.