Ein Haus für die Kunst in Oedt Holz und Metall im Kunstatelier

Am Freitagabend ist der Meerbuscher Künstler Thorsten Klein zu Gast in Oedt. „Wunderbare Verbindungen von Holz und Metall“, so haben sie die Ausstellung genannt. Vor etwa acht Jahren, so erzählt Küsters, lernten seine Frau und er Thorsten Klein auf dem Blumenmarkt in Viersen-Dülken kennen – aus den Produkten einer Vielzahl von Ausstellern seien ihnen seine Arbeiten aufgefallen. Es war die Kombination von alten Gartengeräten und Holz, die ihnen gefiel. „Da schwingt etwas“, sagt Küsters. Zwischen den Küsters und Thorsten Klein entwickelte sich eine Freundschaft.