Apothekerin aus Kempen gibt Tipps Was gehört in die Hausapotheke?

Durchfall, Übelkeit und Erbrechen In die Hausapotheke packt die Fachfrau einen Klassiker: Imodium akut, in diesem Fall als Schmelztablette. „Die kann man einfach auf der Zunge zergehen lassen, man muss sie nicht mit Wasser herunterspülen“, erklärt Behrend. Das Präparat ist nur ein Beispiel für verschiedene Produkte, die gegen Durchfall angeboten werden. Hinzu kommen Tabletten gegen Erbrechen, etwa Vomex, was für Kinder auch als Saft oder in Zäpfchenform erhältlich ist. „Zäpfchen sind natürlich besonders praktisch, wenn Kinder schwallartig erbrechen“, sagt Behrend, selbst Mutter von drei Kindern. Eine Tablette oder Saft würde nicht lange vorhalten. Gegen leichte Übelkeit oder Sodbrennen kommt beispielsweise Iberogast in die Hausapotheke, „es beruhigt den Magen und hilft auch, wenn man etwa an Weihnachten zu fettig gegessen hat“, sagt Behrend.