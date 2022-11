„Markt der Sterne“ an vier Wochenenden im Advent Wo man beim Weihnachtsmarkt in Kempen parken kann

In Kempen wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, auf dem Buttermarkt im Herzen der Altstadt eröffnet. An allen vier Adventswochenenden (25. bis 27. November, 2. bis 4. Dezember, 9. bis 11. November, 16. bis 18. Dezember) ist der Markt in der Altstadt dann geöffnet – freitags von 18 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Am dritten Sonntag im Advent ist zusätzlich verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Für den „Markt der Sterne“ haben sich rund 130 Aussteller angekündigt, darunter auch örtliche Händler, die sich mit einem Stand vor ihrem Laden am Markt beteiligen. Neben den typischen Leckereien wie Reibekuchen, Crêpes und Bratwurst werden auch Glühwein in Rot und Weiß, Gin und Likör angeboten. Auf der Bühne auf dem Buttermarkt gibt es ein bunt gemischtes Bühnenprogramm für alle Altersgruppen, zwei Karussells bieten Spaß für die Jüngsten.