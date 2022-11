Hückeswagener Wohnungsbaugenossenschaft GBS hilft ihren Mietern in der Krise

Das Schreiben, das die etwa 1350 Mieter der Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen (GBS) in Hückeswagen, Burscheid, Wermelskirchen, Wipperfürth und Lennep in diesen Tagen erhalten, verheißt zunächst nichts Gutes. Lautet doch die Betreffzeile: „Anpassung Ihrer Heizkostenvorauszahlung zum 01.01.2023“. In dem Schreiben gehen Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen und Vorstandsmitglied Marcus Brück auf die Preisanstiege im Energiebereich ein und dass auch die GBS nicht davon verschont bleibt. Eine gute Nachricht hat der Vorstand der Genossenschaft dennoch: Da die Gaspreise bis Jahresende auf dem Niveau von 2021 festgeschrieben seien, seien für die Mieter in der Heizkosten-Abrechnung für 2022, die im kommenden Jahr erfolge, keine gaspreisbedingten Kostensteigerungen zu erwarten.