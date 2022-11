Bilder aus der Propsteikirche Neue Kempen-Kalender für 2023 sind da

Da ist einmal der Tischkalender. Zum Auftakt zeigt er die beiden goldenen Engel aus dem Leuchter der Strahlenkranzmadonna, die das Gewölbe des Mittelschiffs ziert. Die Abbildung wird flankiert von einem textkundig ausgesuchten Psalm: „Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen preisen immer und ewig.“ Kurz: dine Einladung zum Innehalten, zur Meditation. Auf jedem seiner Blätter bietet dieser Kalender eine solche Verbindung von Text und Bild: von Hinschauen und Sich-Besinnen. Für den Monat Juni steht ein Bild der 1979 von Winfried Albiez errichteten Orgel am westlichen Ende des Mittelschiffs, wie man sie so nicht kennt: Wie ein tönendes Gesicht streckt sie dem Betrachter ihre Orgeltrompeten entgegen, so dass das Auge auf ihr haften bleibt. Und dazu liest man: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat!“