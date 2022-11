Förderverein St. Josef bittet um Unterstützung Kempener planen nächsten Hilfstransport in die Ukraine

Eine private Hilfsaktion von Heribert Welter und Markus Dohmen aus Kempen für Menschen in den ukrainischen Karpaten hat in Kempen und Umgebung viele Unterstützer gefunden. Das teilte der Förderverein St. Josef aus Kempen-Kamperlings mit, in dem Welter ehrenamtlich Vorsitzender ist: „Viele Privatleute haben kleine und große Beträge von 15 bis 1000 Euro gespendet, insgesamt sind bis Mitte November 26.330 Euro an Barmitteln angekommen, die schon fast ganz für Hilfsmittel ausgegeben und in die Ukraine gebracht wurden.“