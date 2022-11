Von einem sehr alten Instrument : Eine Flöte verzaubert die Kempener Paterskirche

Die Flötistin Dorothee Oberlinger gastierte in Kempen und begeisterte ihr Publikum. Foto: Konzerte Kleve/Henning Ross

Kempen Die Flöte an sich gibt es schon seit sehr langer Zeit. Wie schon dieses Instrument klingt und in welcher Weite sich sein Klang verbreitet, zeigte Dorothee Oberlinger in der Kempener Paterskiche.

Durch Funde auf der Schwäbischen Alb ist belegt, dass es Flöten aus Vogelknochen bereits vor etwa 40.000 Jahren gegeben hat. Eine spannende Zeitreise der Flöte präsentierten mit dem Projekt „Ein Atem durch die Zeit“ in Kempen jetzt Dorothee Oberlinger als Ideengeberin und international gefragte Blockflötistin, Anna Friederike Potengowski, Forscherin und Interpretin auf Flöten aus der Steinzeit, der Perkussionist und Barockpauker Georg Wieland Wagner und das zehn Mitglieder umfassende Edelstreicherensemble (plus Cembalo) „l‘arte del mondo“. Geleitet wird das vornehmlich der Barockmusik verpflichtete Ensemble von Werner Ehrhardt, der, so zeigte sich, auch Modernem gegenüber durchaus aufgeschlossen ist.

Die Zeitreise in der Kempener Paterskirche am vergangenen Mittwoch begann bei durchgehender Flötendominanz mit Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) und Giorgio Mainerio (1530 bis 1582), sie endete mit zeitgenössischen Werken, beispielsweise von Willy Merz, Anna Friederike Potengowski oder Georg Wieland Wagner.

Die umfangreichen, teils experimentellen Tonschöpfungen – allesamt sehr lebendig und souverän bewältigt – schmeichelten wahrlich nicht den Ohren. Doch das auch Ungewohntem gegenüber offene Kempener Publikum in der sehr gut besuchten Paterskirche zeigte sich höchst interessiert und honorierte die Leistungen nachdrücklich.

Über allem aber stand das staunenswerte Können der Dorothee Oberlinger, deren glasklares, berückend virtuoses Spiel auf kleinen wie auf großen Blockflöten – namentlich als Solistin in zwei Konzerten von Antonio Vivaldi („Die Nacht“ und „Der Distelfink“) – das Publikum von den Sitzen riss.

