LVR-Klinik in Langenfeld : Unterstützung für die Partnerklinik in Lviv

Langenfeld Der Förderverein erhält von der LVR-Klinik Geld für weitere Hilfstransporte in die Ukraine. Besonders Lebensmittel und Textilien werden gebraucht.

Am 9. September fand auf dem Klinikgelände der erste Sommerwanderweg statt. Besucher konnten durch den Park wandern und verschiedene Angebote besuchen, unter anderem auch die Arbeitstherapien. Dort konnten sie die von Patient hergestellten Produkte erwerben. Wie angekündigt, geht der Erlös dieses Verkaufs in Höhe von 2386,50 Euro nun an den Förderverein der Klinik, der mit Hilfstransporten die befreundete psychiatrische Klinik Kulparkov in Lviv, Ukraine, unterstützt.