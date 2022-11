Volleyball : Trainings-Weltmeister des Verberger TV im Abstiegskampf

Krefeld Die Herren des Verberger TV befinden sich in der Volleyball-Verbandsliga im Kampf um den Klassenerhalt. Trainer Roland Matzke verrät, wie das Saisonziel erricht werden soll.

„Wir müssen gegen die direkten Tabellennachbarn punkten“, betont Trainer Roland Matzke. Er fordert in jedem Fall eine wesentliche Leistungssteigerung in den kommenden Aufgaben. Die Trainingsleistung seiner Mannschaft macht ihm eigentlich Mut. Hier zeigten seine Spieler meistens ihr eigentliches Potential. Im Spiel hingegen könnten sie ihr wahres Gesicht nicht auf dem Feld präsentieren und sich unter Wert verkaufen. „Jeder muss sich fragen, ob er 100 Prozent abruft“, fordert Matzke und will gleichzeitig mehr Mut von seinen Spielern sehen. Daher nimmt er in den Trainingseinheiten einzelne Spieler hinaus und trainiert mit jedem seine Stärken und Schwächen. „Wir können nur weiter daran arbeiten“, sagt Matzke ohne aufzugeben. In Zukunft erwarten seine Spieler viele Heimspiele, da sie bis jetzt in sechs Spielen schon fünf Mal zum Gastgeber reisen mussten. Er erwartet bei den Heimspielen 50 Zuschauer, vielleicht kitzeln sie dann wichtige Prozente heraus.