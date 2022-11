Sport in Kempen : CDU fordert Konzept für neue Tennishalle

Kempen Das alte Sporthotel ist Geschichte. Am Schmeddersweg sollen Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auch nach Lösungen für den Tennissport soll gesucht werden.

Das alte Sporthotel am Schmeddersweg in Kempen ist Geschichte: Der gesamte Gebäudekomplex mit Tennishalle, Restaurant und Diskothek ist abgerissen worden. 2019 wurden durch einen Brand die ehemalige Diskothek am Sporthotel und die Sporthalle fast komplett zerstört. Fünf Mehrfamilienhäuser, zwei davon als Doppelhaus geplant, sollen bald entstehen. Den Bauantrag wolle man am liebsten noch in diesem Jahr, spätestens Anfang des kommenden Jahres, einreichen, sagt Bauherr Murat Altinok. Je nachdem, wie lange es dann mit der Genehmigung dauert, könnte man im Sommer mit dem Bau beginnen. Rund 60 Wohnungen sollen in den Häusern eingerichtet werden, noch wird geplant.