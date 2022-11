Tourismus in Kempen Niederländer sollen in Kempen einkaufen

In Kempen sollen künftig mehr niederländische Bürgerinnen und Bürger aus der benachbarten Grenzregion einkaufen. Dafür entwickelt die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Studenten der Fontys-Hochschule in Kempen ein entsprechendes Konzept. „Es gab schon drei Treffen. Wir wollen in enger Zusammenarbeit mit dem Werbering ein Marketingkonzept erarbeiten, wie niederländische Kunden verstärkt in die Innenstadt kommen können“, sagte Stefan von Laguna, Wirtschaftsförderer der Stadt Kempen, am Montagabend im Wirtschaftsausschuss des Rates.