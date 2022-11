Transporter kippt auf die Seite Drei Menschen bei Unfall in Kempen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kempen sind am Dienstagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 76-jähriger Autofahrer aus Kempen gegen 13 Uhr auf der Aldekerker Straße unterwegs. Er kam aus Richtung St. Hubert und wollte an der Kreuzung mit der Kerkener Straße nach links in Richtung Kempen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines weißen Kleintransporters, der auf der Kerkener Straße aus Richtung Kempen kommend in Richtung Autobahn unterwegs war.