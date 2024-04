Neus Info-Material kommt Mit dem Fahrrad immer an der Niers entlang

Entlang der Niers geht es in Richtung Flugplatz Niershorst. Wer mag, legt einen Zwischenstopp ein und schaut Segelfliegern und Ultraleichtfliegern zu oder folgt den Schildern zum Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath, das zwischen April und Oktober täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist und einen spannenden Einblick in das Leben am Niederrhein in früheren Zeiten vermittelt. Mit dem Besuch im Spielzeugmuseum dort und einem Pfannkuchen im „Pannekookehuus“ ist die Pause rasch vorbei.