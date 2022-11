Preis für die Gemeinde Grefrath : Gemeinde Grefrath bringt sich bei Wattbewerb ein

Grefrath Die Gemeinde Grefrath hat die 3. Quartals-Challenge 2022 im Wattbewerb der Gemeinden gewonnen. Nun gehen die Bürger Solar Berater an den Start und wollen neutral für eine Investition in eine Photo-Voltaik-Anlage werben.

Die Gemeinde Grefrath nimmt seit Juli 2022 am Wattbewerb teil. Die aktuelle Challenge hatte zur Aufgabe, die Photovoltaik-Daten im Marktstammdatenregister unter die Lupe zu nehmen und auf Plausibilität zu prüfen. Da jeder Anlagenbetreiber seine PV-Anlage selbst registriert, kommt es oft zu falschen Angaben. Eine hohe Datengüte ist notwendig, damit das Marktstammdatenregister einen realen Gesamtüberblick über die nationale Energiewende liefern kann.

Bei den Gemeinden gewinnt Grefrath mit 96,48 Prozent geprüfter Daten im Marktstammdatenregister vor den nächstplatzierten Gemeinden Hemmingen und Nußloch. Die Überprüfung der Daten wurde von Andreas Viegel, Prokurist bei den Gemeindewerken Grefrath, vorgenommen. Es bleibe aber noch viel zu tun, um die Ausbeute an Solarstrom weiter zu steigern, erklärte Ulrike Gerards, Sprecherin der Gemeinde.

Um Hemmnisse abzubauen, hat sich jetzt in Grefrath eine Bürger-Solar-Berater-Gruppe gebildet. Dazu gehören fünf ehrenamtlich sehr engagierte Bürger aus Grefrath. Nach einer umfassenden Ausbildung durch die Metropol Solar geht es jetzt in die Phase der Beratung von Grefrather Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit dem Gedanken tragen, in eine PV-Anlage auf ihrem Haus zu investieren. Die Beratung erfolgt unabhängig, unentgeltlich und produktneutral. Für die erste Kontaktaufnahme wurde folgende E-Mail-Adresse erstellt: buergersolarberatung@grefrath.de