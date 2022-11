Bildung in Kempen Kinder an weiterführenden Schulen anmelden

Die Gesamtschule Kempen, Wachtendonker Straße 38, bietet am Montag, 28. November, 19 Uhr, einen Info-Abend für Eltern an. Tag der offenen Tür ist am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 13 Uhr: Schulleitung, Lehrer, Eltern- und Schülervertreter stellen Unterrichtsfächer, Ganztagsangebote, Sprachen, den bilingualen Zweig und Schwerpunkte im naturwissenschaftlichen, musischen und sportlichen Bereich vor. Die Gesamtschule nimmt Kinder aus Kempen und Nachbarorten auf und informiert an diesem Tag auch über das Kursangebot in der Oberstufe. Anmeldetermine sind dann am Freitag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr, am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 14 Uhr, und von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. Februar, täglich jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es unter www.gesamtschule-kempen.de. Zur Anmeldung an der Gesamtschule sollten die Kinder mitgebracht werden, geschieht das während der Unterrichtszeit, sollten Eltern das mit der Grundschule absprechen.