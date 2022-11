Benefizkonzert des Lions Clubs Kempen Volles Haus bei „Swinging Christmas“

Der 25-jährige Kempener Reinfeld, ein großartiger Mundharmonikaspieler sowohl in der Klassik wie im Jazz, hat inzwischen weltweite Engagements. Was er aus einem kleinen Instrument herausholt, ist schier unglaublich. Er kam mit seinem kongenialen Partner an den Tasten, Benyamin Nuss, gerade aus Leipzig, wo er am Vortag im berühmten Gewandhaus aufgetreten war. Er begeisterte bei seinem Heimspiel vor allem auch in seinem Solo mit dem Jazzstandard „All of me“. Nach einem Mix populärer Weihnachtsongs interpretierte die Kempen Big Band mit den Solokünstlern zwei Eigenkompositionen von Türk: „Back from the sun“ und das temperamentvolle „How can you close your eyes“.