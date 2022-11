Dachbegrünung in Rommerskirchen Rommerskirchen lässt begrünte Dächer prüfen

Vorteile der Dachbegrünung gebe es reichlich. „Die Dämmung ist deutlich besser als bei herkömmlichen Dächern“, erklärt Janetta. Im Winter brauche man dadurch weniger Energie zum Heizen, das senke den Verbrauch sowie den Ausstoß von C0 2 . Im Sommer sei der Vorteil, dass sich die Dächer nicht so aufheizen und es so im Haus selbst kühl bleibe. „Auch bei Starkregenereignissen hat ein Gründach positive Auswirkungen“, sagt sie. Durch die Versickerung gelange weniger Wasser in den Kanal. Für das Mikroklima seien Gründächer gerade in eng bebauten Gebieten positiv, weil sie durch Verdunstungskühle positiv auf die Temperaturen einwirke. „Dadurch steigt sogar die Leistung einer Fotovoltaik-Anlage, wenn man so eine installiert hat“, erklärt Janetta. Außerdem sei ein Gründach gut für die Artenvielfalt. Insekten, aber auch seltene Kräuter fühlten sich dort wohl. „Und natürlich ist es darüber hinaus auch etwas fürs Auge“, sagt die Ratsfrau.