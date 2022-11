Mehr Platz für „Kleine Hände“ Kirche baut neue Kita in Kempen

Die Kita „Kleine Hände“ an der Fröbelstraße in Kempen ist in die Jahre gekommen. Das Gebäude wurde 1956 errichtet und sei für das Alter noch „gut in Schuss“, sagt Stephan Alexander, Finanzkirchmeister der evangelischen Kirchengemeinde in Kempen, „doch mit den heutigen Anforderungen ist es wirklich eng.“ Deshalb will die evangelische Kirchengemeinde, die auch die Kita St.-Peter-Allee mit fünf Gruppen betreibt, nun auf dem Gelände einen Neubau errichten. Statt der bislang zwei Gruppen sollen in der neuen Kita dann vier Gruppen mit insgesamt rund 65 Kindern Platz finden.