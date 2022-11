Gute Unterhaltung beim Weihnachtskabarett Comedians auf Tuchfühlung mit Publikum in Kempen

Ihm zur Seite stand mit dem beken­nenden Ruhrpottler Sanftenschnei­der ein virtuoser Kleinkünstler, der mit seiner Gitarre eine Mischung aus Musik und Kabarett auf die Bühne brachte. Er schöpfte in erster Linie aus seinem reichen Erfahrungsschatz bei Auftritten auf Kreuzfahrtschiffen und legte an seinem Instrument viel Temperament an den Tag. So war es ihm ein Leichtes, Weihnachtslieder mit den Melodien bekannter Sommerhits zu unterlegen (in Vorbereitung auf die Zeiten, wenn wir infolge des Kli­mawandels keinen Winter mehr ha­ben werden) oder umgekehrt auf die Melodie von „Despacito“ einen eigenen Text mit winter­lichem Bezug zu singen. Auch die Sitten und Unsitten der Kreuzfahrt­teilnehmer nahm er aufs Korn und dürfte damit bei so man­chem Zuschauer Urlaubserinnerun­gen geweckt haben.