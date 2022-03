Corona : Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt leicht

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag 1012 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 25. März, 1012 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 118 davon in Willich, 113 in Kempen, 70 in Tönisvorst und 44 in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis Viersen von 1739,2 auf 1716,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1395,5.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit insgesamt 67 Patienten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt. Drei von ihnen liegen auf einer Intensivstation, einer wird beatmet, teilt der Kreis Viersen weiter mit.

(msc)