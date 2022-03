Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 25. März 2022) : Immer mehr Infizierte gemeldet

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut bei 2761. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Den zweiten Tag in Folge erreicht die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher einen Höchstwert. Wie sich die Leitindikatoren entwickeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Nachweis von 619 neuen Corona-Fällen hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 25. März, gemeldet. Am Vortag waren 687 und am Mittwoch 698 Neuinfektionen übermittelt worden.

Infolgedessen steigt die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher auf einen neuen Höchstwert. Die Stadt geht aktuell von 4742 nachweislich Covid-Erkrankten aus. So viele waren es noch nie zuvor. Am Vortag überstieg die Zahl mit 4468 den bisherigen Spitzenwert von 4374 (am 11. Februar 2022).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt derweil wieder leicht ab und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 1063,3 (Vortag: 1123,0). Der landesweite Durchschnitt wird vom RKI mit 1395,5 (Vortag: 1404) und der Bundesschnitt mit 1756,4 (Vortag: 1752) angegeben. Acht Städte und Landkreise in NRW haben eine Inzidenz unter 1000. Der Landkreis Mettmann liegt mit 792,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am niedrigsten.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 25. März, 11.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt, von denen vier invasiv beatmet werden. Zehn der 82 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 12,2 Prozent. Landesweit sind 13,2 Prozent der Gesamtzahl der Intensivbetten (682 von 5188) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsinzidenz für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 6,96 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,71 beziffert, mittlerweile aber durch Nachmeldungen auf 8,21 korrigiert. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge aktuell bei 7,39 (Vortag: 7,28 gemeldet und auf 8,56 korrigiert). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 51.317 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 46.274 Fällen gelten die Erkrankten als nicht mehr infektiös. 301 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

(capf)