Fußball-Landesliga : Erneuter Charaktertest für den VfL Tönisberg

Krefeld Vielleicht ist es für den VfL Töisberg schon die letzte Chance, den Kampf um den Klassenerhalt doch noch zu gewinnen. Die Mannschaft trifft im Kellerduell auf den SV Hönnepel-Niedermörmter. Der VfR Fischeln muss zum Tabellenzweiten Balu-Weiß Dingden.

Allmählich biegt die Fußball-Landesliga in die Zielgerade ein. Acht Spiele bleiben dem VfR Fischeln und dem VfL Tönisberg noch, um den angestrebten Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Während es für die Krefelder nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis dieses Ziel erreicht ist, stecken die „Berger“ bis zum Hals im Abstiegssumpf. Die jüngste Punkteteilung im Derby half dem VfR wieder einen Schritt weiter. Er baute seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf zehn Punkte aus. Für den VfL war das Resultat eindeutig zu wenig. Vier Punkte Rückstand auf Platz zehn, den der SV Hönnepel-Niedermörmter belegt, ist keine Lücke, die nicht mehr geschlossen werden kann. Doch angesichts der Tatsache, dass die Rot-Weißen in 18 Spielen erst vier Siege eingefahren haben, ein äußerst schwieriges Unterfangen. Am Sonntag treffen beide Abstiegskandidaten in Tönisberg direkt aufeinander. Sollte der VfL wie bereits in Rhede (0:6) und gegen Meerbusch II (0:5) erneut versagen, spricht viel dafür, dass die Messe bei einem Rückstand von sieben Zählern gelesen ist. Trainer Andreas Weinand will das Kellerduell nicht zu hoch hängen, ist sich der Bedeutung aber bewusst: „Natürlich muss es unser Ziel sein, das Spiel zu gewinnen.“ Am spielerischen Potenzial sollte der VfL nicht scheitern. Vielmehr stellt sich zum wiederholten mal die Charakterfrage. Personell sieht es nach mageren Wochen wieder besser aus. Der Einsatz von Niklas Jahny (Knochenhautentzündung) ist aber fraglich.