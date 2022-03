Corona : 81-Jähriger aus Viersen ist gestorben

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 838 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Eine weitere Person ist im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Dabei handelt sich um einen 81-Jährigen aus Viersen, teilt die Kreisverwaltung mit. Ihr wurden am Donnerstag 838 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 121 davon in Willich, 112 in Kempen, 72 in Tönisvorst und 51 in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt im Kreis Viersen laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1789,7 auf 1739,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1404,0.

Insgesamt 66 Menschen werden derzeit im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt. Vier von ihnen liegen auf einer Intensivstation, einer wird beatmet.

(msc)