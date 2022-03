Corona im Kreis Viersen : Mehr Patienten auf Intensivstationen, ein Todesfall

Seit Beginn der Pandemie subd 370 Einwohner im Kreis Viersen an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstorben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Ein 81-jähriger Mann aus Viersen ist an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie auf 370.

Insgesamt registrierte der Kreis am Donnerstag 838 neue Infektionen. Das sind sechs weniger als am Vortag. Der Kreis Viersen meldet nur noch tagesaktuelle Zahlen der Covid-19 Neuinfektionen und keine Gesamt-Infiziertenzahlen mehr. Auch die Zahl der Bewohner in Quarantäne veröffentlicht der Kreis nicht mehr.