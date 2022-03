Beratung zur Studienlaufbahn : Hilfe bei der Suche nach Talent

Kempen Schüler sollen bei der Studienorientierung unterstützt werden. Das LvD-Gymnasium und die Hochschule Niederrhein wollen dazu kooperieren.

Was kommt nach dem Abitur? Für Schüler ist die Studien- oder Berufswahl einer der wichtigsten Meilensteine ihres Lebens. Die Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll, ist aber nicht immer einfach. Um den Übergang zwischen Schule und Studium für die Jugendlichen zu erleichtern, hat die Hochschule Niederrhein mit dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen nun eine Kooperation beschlossen. Hochschulpräsident Thomas Grünewald, Studienverlaufsberaterin und Ansprechpartnerin für das LvD Anna-Lisa Katthagen-Tippkötter, Schulleiter Benedikt Waerder und Studienrat des Gymnasiums David Bronn unterschrieben jüngst die Kooperationsvereinbarung.