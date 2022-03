Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt deutlich auf unter 800 Punkte

Kreis Mettmann Zwei Todesfälle und 330 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Die Inzidenz sinkt deutlich. Seit Beginn der Pandemie waren im Kreis Mettmann fast 110.000 Menschen an Covid erkrankt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 7093 Infizierte erfasst, 593 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 638 (42 neu infiziert), in Haan 449 (23 neu), in Heiligenhaus 308 (11 neu), in Hilden 844 (35 neu), in Langenfeld 941 (51 neu), in Mettmann 545 (19 neu), in Monheim 666 (32 neu), in Ratingen 1296 (59 neu), in Velbert 1027 (32 neu) und in Wülfrath 379 (26 neu).