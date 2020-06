24 Stunden Bewachung für den Meiler in Grefrath : Im Niederrheinischen Freilichtmuseum schwelt der Meiler

Grefrath Die Köhler der Köhlerei Reichswalde haben ihn entzündet. 24 Stunden steht der 2,20 Meter hohe Meiler unter ihrer Beobachtung. Besucher können ihre Arbeit bis zum 28. Juni besichtigen.

Kaum haben Köhler Markus Heßelmans und sein Sohn Jano die Holzstäbe mit dem aufgesteckten Anzünder in die Feuerschale gehalten, lodern die Flammen hell auf. Mit den brennenden Stäben geht es vorsichtig die Holzleiter hinauf, die an den Erdmantel des Meilers auf der Wiese im Niederrheinischen Freilichtmuseum angelehnt ist. Oben ragt das sogenannte Kopfholz aus dem Meiler hervor, und genau das ist das Ziel des Vater-Sohn-Gespanns. Die beiden setzen gemeinsam das Buchenholz in Brand. Die Verschwelung des Meilers ist in Gang gesetzt.

Zur Arbeit gehört auch der Rumenstab, mit dem Heßelmans die ersten Rauchlöcher kurz unterhalb der Meilerplatte sticht, denen im Verlauf der Verschwelung weitere Löcher folgen werden. Zudem müssen die Zuglöcher am Fuße des Meilers gesteuert werden, die der Sauerstoffzufuhr dienen. Später erfolgt zudem das Beihauen des Erdmantels. Alle vier Köhler werden daher in Schichten bei der Arbeit anzutreffen sein, Tag wie Nacht. „Der Meiler muss von oben nach unten und von innen nach außen verschwelen“, sagt Papen, der wie seine Kollegen in der klassischen Festtagstracht der Köhler am Niederrhein steckt: schwarze Schuhe, Hose, Hut und Weste, dazu ein weißes Hemd und ein rotes Halstuch. Die acht roten Knöpfe der Weste stehen für die acht Monate, in denen ein Köhler einst am Meiler arbeitete. Er lebte von April bis November allein bei seinen Meilern. Am Tag des Heiligen St. Martin endete die Köhlerei.