Bürgerdialoge in Willich, Kempen und Tönisvorst : Amprion stellt Erdkabeltrasse vor

Info

Einsicht Vom 22. Juni an hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, die Unterlagen für die Gleichstromverbindung „A-Nord“ einzusehen. Zu finden sind sie dann im Internet unter www.­netzausbau.de. Bis zum 21. August können bei der Bundesnetzagentur Stellungnahmen eingereicht werden.

Dialog Amprion bietet Bürgerdialoge an. Im Kreis Viersen sind Vertreter am Freitag, 3. Juli: von 12.30 bis 14 Uhr in Tönisvorst, von 15 bis 16.30 Uhr in Willich und von 17.30 bis 19.30 Uhr in Kempen. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung (Ruf 0231 93110321) möglich. Dann erfahren die Besucher auch die Adresse der Veranstaltung; so sollen in der Corona-Krise Ansammlungen vermieden werden.