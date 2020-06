Heiligenhaus : Endlich dürfen wieder Besucher ins Museum

Heiligenhaus Das Museum Abtsküche hat zunächst aber nur sonntags geöffnet. Es gibt jedoch einen virtuellen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung zum Thema Apotheke auf den Seiten des Geschichtsvereins.

(RP) Die großen Museen haben ihre Türen bereits geöffnet und nun ist auch das kleine Museum Abtsküche seit dem Wochenende wieder am Start. Jedoch werden die Öffnungszeiten bis auf weiteres erstmal eingeschränkt bleiben und einen Besuch nur sonntags von 11 bis 17 Uhr ermöglichen (mittwochs und samstags bleibt das Museum vorerst geschlossen).

Wie in allen anderen Häusern, gelten auch in der Abtsküche die Hygienevorschriften, die einen Mund-Nasen-Schutz im Gebäude sowie einen Abstand von 1,5 Meter zwischen den Besuchern vorschreiben. Die maximale Besucheranzahl, die sich zeitgleich in den Räumlichkeiten aufhalten kann, umfasst 30 Personen.