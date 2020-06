Kultur in Mönchengladbach : Umweltkritik im Museum Abteiberg

Felicea Rappe und Ursula Ströbele (v.l.) haben sich mit den Werken von Hans Haacke beschäftigt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Ab morgen zeigt das Hollein-Haus eine Retrospektive zum Frühwerk des Konzept- und Prozesskünstlers Hans Haacke. Den 1936 geborenen Kölner kennzeichnet sein Eintreten für Natur und Umwelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Richerdt

Das große Banner an der wiesenseitigen Fassade des Museums Abteiberg gehört bereits zur Ausstellung: „Wir (alle) sind das Volk“ prangt da, in zwölf Sprachen. Das erstmals 2017 auf der Kasseler documenta gezeigte Statement bezieht sich auf die Demonstrationen vor dem Mauerfall 1989. Drinnen, in einem kleinen Raum der Gartenebene, findet sich ein noch prominenteres Werk von Hans Haacke: ein Foto der im Jahr 2000 realisierten Installation „Der Bevölkerung“ im Innenhof des Reichstagsgebäudes in Berlin. Damit kommentierte der in Köln geborene Konzeptkünstler, der seit Ende der 1960er-Jahre in New York lebt, die alte Fraktur-Inschrift „Dem Deutschen Volke“ am Säulenportal des Reichstags. Dabei beließ er es nicht, sondern bat die Abgeordneten, dort Erde aus ihren Wahlkreisen abzuladen, so dass daraus allmählich ein grünes Biotop erwachsen kann. Das Kunstwerk grünt und gedeiht weiter – ein Beispiel für Prozess-Kunst.

„Kunst. Natur. Politik“ heißt die Sonntag startende Ausstellung am Abteiberg, wo das Frühwerk des Verfechters einer „Kunst der Aufklärung“ dokumentiert ist: in Form von Fotografien, Videos, Vitrinen und einer Bücherecke. Neben den Exponaten hängen Info-Blätter. „Diese Informationen zu den Arbeiten dürfen Besucher mitnehmen“, sagt Ursula Ströbele. Die Münchner Kuratorin hat die Ausstellung Ende 2019 zunächst für das Studienzentrum zur Kunst der Moderne und Gegenwart am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München erarbeitet. Nun wird sie in Gladbach, „der zweiten Station dieser Forschungsausstellung, gezeigt“, erklärt Museumsdirektorin Susanne Titz. Dabei hat Oberkustodin Felicia Rappe tatkräftig mitgewirkt.

Nur mit dem nötigen Abstand bei der Pressekonferenz im Museum Abteiberg. Foto: bauch, jana (jaba)

Info Ab morgen, 21. Juni, 11 Uhr, ist die Ausstellung Hans Haacke zugänglich. Eine reguläre Eröffnung mit Ansprachen wird es angesichts der weiter gebotenen Schutzmaßnahmen zwar nicht geben, informiert Susanne Titz. Doch von 12 bis 14 Uhr stehen die Kuratorinnen Ursula Ströbele und Felicia Rappe Besuchern vor Ort für alle Fragen zur Verfügung.

Die dokumentierten Kunstprojekte aus den 60er- und 70er-Jahren verblüffen ob ihrer bleibenden Aktualität und Relevanz, so unter dem Aspekt des Umweltschutzes. Mit Fotos einer im Wald Blätter knabbernden Ziege oder im Laub kriechender Schildkröten bezieht sich Haacke auf den heiligen Franziskus, der bekanntlich Tiere und Pflanzen liebte. Beißend kritisch wird der Künstler, als er 1972 im Krefelder Museum Haus Lange ein Wasserbecken mit Goldfischen mit in den Rhein eingeleiteten Abwässern füllt und Proben verunreinigten Rheinwassers in Gläsern aufstellt.