Mensch & Stadt : Entbindung in Zeiten der Corona-Krise

Entbindung in Zeiten der Corona-Krise

Die Vorsterin Barbara Roosen erwartet in wenigen Tagen ein Kind. Sie will im Kempener Krankenhaus entbinden. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen/Vorst Schwangere Frauen, die kurz vor der Entbindung stehen, plagen Ängste und Unsicherheit in dieser Zeit. Frauenärzte versuchen zu beruhigen. Die Elternschule Kempen unterstützt die Frauen mit Videos für daheim.

Julia Gericke, Inhaberin der Elternschule Kempen, kann diese Ängste gut nachvollziehen. Sie selbst musste die Elternschule im Arnoldhaus vorerst schließen. Kurse wie Yoga für Schwangere, Geburtsvorbereitung oder Rückbildung wurden von jetzt auf gleich abgebrochen. „Eine Schwangerschaft stoppt ja nicht einfach, man holt die Frauen an einer anderen Stelle wieder ab, wenn der Betrieb wieder anläuft“, sagt Julia Gericke, die die Elternschule seit 2011 leitet.

Ihre Idee: Sie produziert gerade Videos für ihre Kundinnen, dass sie zu Hause erst mal allein weitermachen können. „Ich bin der Typ für persönlichen Kontakt, ich hoffe sehr, dass es dann am 20. April wieder mit den Kursen losgehen kann“, sagt die studierte Diplom-Kauffrau. Julia Gericke plagen auch, wie viele Selbstständige gerade, existentielle Ängste. Sie will deshalb die „NRW Soforthilfe“ zur finanziellen Unterstützung beantragen. Barbara Roosen könnte dann ihren Rückbildungskursus in der Elternschule wie geplant starten, wie schon den Lehrgang Erste-Hilfe für Neugeborene oder einen Schwangeren-Fit-Kursus.