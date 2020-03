Unfall in Kempen-St.Hubert : Traktor überrollt Radfahrerin beim Linksabbiegen - Frau stirbt

Kempen-St.Hubert Eine 61-jährige Radfahrerin in Kempen-St.Hubert ist am Donnerstag beim Abbiegen von einem Traktor überrollt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zuvor war die Frau mit ihrem Ehemann auf dem Radweg unterwegs, als sie vom Radweg aus nach links in eine Hofzufahrt einbiegen wollte, wie die Polizei berichtet. Gleichzeitig fuhr ein Traktor aus dem Hof und bog ebenfalls nach links ab.

Der 53-jährige Fahrer übersah die Radfahrerin und überrollte sie dabei, wie es hieß.

(top/dpa)