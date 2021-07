Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert im Kreis steigt weiter

Symbolfoto Foto: dpa/Kira Hofmann

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag, 30. Juli, drei neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 97 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 23 in Willich, zehn in Kempen, neun in Grefrath und vier in Tönisvorst.

Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts von 21,7 auf 22,1. Bislang wurden in 2487 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind 48 Personen aktuell infiziert, alle mit der Delta-Variante. Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 510 Infektionen mit Mutanten aus. Hiervon gelten insgesamt acht Personen als aktuell infiziert, alle mit der Delta-Variante.

Nach der Coronaschutzverordnung gelten im Kreis Viersen derzeit die Maßnahmen der Inzidenzstufe 0, landesweit gilt die Inzidenzstufe 1. Da der Inzidenzwert im Kreis Viersen jetzt allerdings an acht Tagen in Folge über zehn lag, treten im Kreisgebiet ab Sonntag, 1. August, die Maßnahmen der lokalen Inzidenzstufe 1 in Kraft. Mehr zu den Regelungen auf Seite D5.

(biro)