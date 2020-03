Corona-Krise : Stadt und Politik wollen Kempener Betrieben helfen

Kempen Parteien und Bürgermeister in Kempen ziehen an einem Strang. Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt.

Auch wenn derzeit keine Sitzungen der Ratsgremien möglich sind, herrscht in der Kempener Kommunalpolitik Einigkeit, dass man die örtlichen Betriebe in der aktuellen Notlage unterstützen muss. Auch die Stadtverwaltung hat reagiert: So sind – wie berichtet – beispielsweise auf Antrag Stundungen der Gewerbesteuerzahlungen möglich. „Aller Fraktionen im Stadtrat ziehen zusammen mit mir an einem Strang“, schreibt Kempens Bürgermeister Volker Rübo in einem offenen Brief an die Kempener Bürger, der auf der Internetseite der Stadt (www.kempen.de) veröffentlicht ist. Man werde die „allerdings begrenzten Möglichkeiten“ der Stadt nutzen, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Auch über die Aussetzung von Gebührenzahlungen wird im Rathaus bereits nachgedacht. Wichtig ist nach Ansicht des Bürgermeisters, dass die Hilfen nun schnell fließen. „Viele Einzelhändler und Gastronomen brauchen jetzt die nötige Liquidität, um ihre Rechnungen bezahlen zu können, und sie brauchen nicht nur Überbrückungskredite von Bund und Land, sondern echte Zuschüsse“, betont der Bürgermeister. Er appelliert an die Bürger, nun online bei den Kempener Geschäften, die derzeit geschlossen sind, einzukaufen oder ihre Einkäufe bis zur Wiederöffnung der Ladenlokale zurückzustellen.