Shoppt lokal! : Handel: Lieferservice trägt erste Früchte

Aufruf

Wie groß die Hilfsbereitschaft in Zeiten der Corona-Krise ist, zeigt sich in diesen Tagen eindrucksvoll. Ein besonderer Dank gilt allen, die sich als Helferinnen und Helfer in der Not anbieten und für Ältere und Kranke, Familien und Bedürftige kleine und große Dienste übernehmen. Die Rheinische Post möchte dazu ihren Beitrag leisten. Ob Sie helfen wollen oder Hilfe benötigen: Auf der Plattform „RP-gemeinsam-stark“ bringen wir Sie alle zusammen. Die Plattform ist auch ein Marktplatz für Dienstleistungsunternehmen aus Handel, Handwerk und Gastronomie. Weil viele Läden und Lokale geschlossen sind, können Bring- und Abholservices eine wichtige Alternative für Kunden und Firmen sein. Wer in der Region bestellt, hilft zudem den örtlichen Firmen und ihren Belegschaften in schwieriger Zeit. Gemeinsam sind wir stark. Bleiben Sie gesund!

⇥Ihre RHEINISCHE POST

www.rp-gemeinsamstark.de