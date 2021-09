Zwei Corona-Patienten werden stationär behandelt : Inzidenz sinkt im Kreis Viersen auf 31,2

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag, 28. September, 17 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 177 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 23 davon in Willich, zehn in Tönisvorst, neun in Grefrath und fünf in Kempen. 192 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.