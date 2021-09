Container werden aufgestellt : Gemeinde Grefrath sammelt Herbstlaub

Grefrath Besonders betroffene Straßen werden wöchentlich gereinigt. Zudem werden Container aufgestellt, in denen Bürger Herbstlaub entsorgen können. In der Satzung stehen Reinigungs- und Räumpflichten.

Der Herbst ist da, und die Bäume verlieren ihre Blätter. Für einige besonders betroffene Straßen, darunter die Schaphauser Straße in Grefrath und die Mörtelsstraße in Vinkrath, veranlasst die Grefrather Gemeindeverwaltung daher bis zum 2. Dezember eine wöchentliche Straßenreinigung. Zudem gibt es wieder zwei Termine, zu denen Bürgerinnen und Bürger ihr Laub in gesonderten Containern entsorgen können. Dies wird an den beiden Samstagen 23. Oktober und 27. November von 9 bis 12 Uhr der Fall sein. Alle Bürgerinnen und Bürger können dann in den Containern auf dem Parkplatz des Eissport- und Eventparks unentgeltlich ihr Laub entsorgen – „aber bitte ausschließlich Laub, keine Grünabfälle“, so eine Sprecherin der Gemeinde.