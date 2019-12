Grefrath : CDU nominiert Stefan Schumeckers

Grefrath Der 43 Jahre alte hauptberufliche Feuerwehrmann skizzierte bei der Mitgliederversammlung der Christdemokraten die Grundzüge seines Programms, falls er Grefrather Bürgermeister wird.

Bei der Mitgliederversammlung der CDU Grefrath wurde ihr einziger Kandidat für das Bürgermeisteramt, Stefan Schumeckers, mit allen Stimmen der Versammlung gewählt. Bei einer Enthaltung gab es für Schumeckers 33 Ja-Stimmen. Nach dem lange anhaltenden Applaus bedankte sich Schumeckers für das Vertrauen, die dieses Wahlergebnis ausdrückt und versprach, bei der Wahl zum Bürgermeister seine Aufgabe nach bestem Gewissen zu erfüllen. Schumeckers bot in seiner Dankesrede Teamarbeit an mit den Worten: „Nur mit euch“.

Bei seiner Bewerbungsrede benannte der 45-Jährige erste Projekte, die er als Bürgermeister angehen werde. Da seien zum Beispiel die beiden Rathäuser, in denen etwas geschehen müsse, denn sie seien nicht nur Aushängeschild für die Gemeinde, sondern auch die Arbeitsplätze für die kommunalen Mitarbeiter. Die Bäder müssten angegangen werden, damit die Freizeitqualität auch hier erhalten bleibe und jedes Kind in Grefrath schwimmen lernen könne.

Es seien Investitionen zu tätigen und Baulücken zu schließen, Ordnung und Sicherheit müssten gewährleistet werden. Schumeckers, der bei der Feuerwehr Viersen angestellt und stellvertretender Leiter der Grefrather Feuerwehr ist, sprach sich für das Notfallmanagement aus, das in Grefrath eine kommunale Aufgabe werden müsse: „Ein Rettungswagen muss am Standort Grefrath stehen, oder die Rettungswachen der Umgebung müssten nahe an Grefrath heranrücken, um in kurzer Zeit helfen zu können.