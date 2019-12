Kabarettreihe : Vorweihnacht mit Pe Werner

Info

Im Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19 in St. Hubert, geht es mit der Kulturreihe „Comedy & Kabarett“ am Montag und Dienstag, 13. und 14. Januar, mit Anny Hartmann weiter. Sie lädt unter dem Titel „Schwamm drüber?“ zu einem besonderen Jahresrückblick ein. Außerdem kommt der Kabarettist und Musiker Tobias Mann mit seinem Programm „Chaos“ am 10. und 11. Februar nach St. Hubert. Es schließt sich am 30. und 31. März das Gastspiel von Roberto Capitoni mit seinem neuen Comedy-Programm „Italiener schlafen nackt – manchmal auch in Socken“ an. Die „Lachnacht“ steht am 27. und 28. April auf dem Programm. Mit von der Partie sind Atze Bauer, Henning Schmidtke, Martin Sierp und Thomas Nicolai. Den Abschluss der Abo-Reihe 2019/20 bildet Thomas Schreckenberger am 25. und 26. Mai. „Hirn für alle“ lautet sein sehr amüsanter Wunsch. Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen unter www.kempen.de, Stichwort Kulturszene Kempen.